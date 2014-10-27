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Вышел трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США

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Премьера состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Paramount+.

Showtime представил трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США. Проект выйдет под названием "В тупике: как Америка сформировала Верховный суд". Его автором выступает Доун Портер.

В четырех эпизодах сериала раскроют суть ключевых событий в истории Верховного суда. Целью проекта является ответ на растущее в стране недоверие к судебной системе. Среди тем, которые поднимет сериал, будут историческое решение о законности абортов в США и скандал с утечкой записей камер суда. Премьера состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Paramount+.

Ранее Netflix представил трейлер финального сезона мультсериала "Разочарование".

Видео: YouTube / SHOWTIME

Теги: верховный суд, сериал, сша, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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