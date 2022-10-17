Премьера состоится 1 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального сезона мультсериала "Разочарование". Создателем проекта выступил Мэтт Гроунинг

Сюжет рассказывает историю страдающей от алкоголизма принцессы Бин, которая после отказа выходить замуж отправляет в путешествие по всей стране. В финальном сезоне героиню ждет противостояние со своей родной матерью и, по совместительству, королевой Дагмар. Премьера состоится 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Локи".

Видео: YouTube / Netflix