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Netflix представил трейлер финального сезона мультсериала "Разочарование"

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Премьера состоится 1 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального сезона мультсериала "Разочарование". Создателем проекта выступил Мэтт Гроунинг

Сюжет рассказывает историю страдающей от алкоголизма принцессы Бин, которая после отказа выходить замуж отправляет в путешествие по всей стране. В финальном сезоне героиню ждет противостояние со своей родной матерью и, по совместительству, королевой Дагмар. Премьера состоится 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Локи".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультсериал, разочарование, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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