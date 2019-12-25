Представители силовых ведомств Выборгского района провели совещание по коронавирусу

Во вторник, 14 апреля, в Выборгском районе состоялось плановое заседание рабочей группы оперативного штаба по вопросам предотвращения угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Встречу провел первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович. На заседании присутствовали представители силовых ведомств и Роспотребнадзора, в частности, руководитель территориального отдела Игорь Захаров. По его словам, на сегодняшний день в Выборгском районе обнаружено 36 человек, зараженных COVID-19. Регулярный контроль за соблюдением этими гражданами режима карантина ведут сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, замглавы районной администрации Леонид Пономарев напомнил о недавно введеной мере по запрету на посещение кладбищ во всех случаях, кроме участия в церемонии погребения, и поручил силовикам пресекать попытки мошенников нажиться на доверчивости жителей во время эпидемии.

Участники совещания отметили необходимость соблюдения карантинных мер и призвали жителей изолированных подъездов не нарушать установленный порядок.

Напомним, что жители, находящиеся на самоизоляции в Выборгском районе, могут обратиться в оперативный штаб для совершения запросов на доставку продуктов первой необходимости и лекарств по телефону 8(81378) 2-21-75.

Ранее мы сообщали о том, что в школах и детсадах Выборгского района продолжают выдавать сухой паек для детей.

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