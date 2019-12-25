Полицейские в Выборге проверят соблюдение правил на кладбищах

Соответствующее постановление подписал Геннадий Орлов.

Сотрудники УМВД РФ по Выборгскому району проконтролируют соблюдение гражданами запрета на посещение общественных кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что правило действует на территории 47-ого региона с субботы, 11 апреля. Так, кладбища Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов, поселков Рощино, Гончарово, Первомайское и Перово Выборгского района закрыты для посещения. Во время погребения на территории разрешено находиться супругу или супруге покойника, его близким родственникам, законным представителями или иным лицам, участвующим в церемонии. Кроме того, исключение сделано для дезинфекторов, осуществляющих противоэпидемические мероприятия по нераспространению COVID-19.

Постановление о запрете посещения общественных кладбищ в Выборгском районе подписал глава местной администрации Геннадий Орлов. Сотрудники районной службы УМВД начнут осуществлять патрулирование территорий.

Напомним, что аналогичные меры были утверждены и в Санкт-Петербурге.

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