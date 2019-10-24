До конца апреля в Петербурге запретили посещать кладбища

Такой же запрет действует в Москве.

В Петербурге с 11 по 30 апреля запретили посещение кладбищ. Исключение – похороны. Постановление опубликовали на сайте Смольного в пятницу, 10 апреля.

Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга по 30.04.2020 с 11.04.2020 посещение гражданами кладбищ, – говорится в документе

Кладбище закрыли из-за того, что в апреле будет ряд православных праздников, в которые горожане массово приходят на кладбища. Вербное воскресенье состоится 12 апреля, 19 апреля праздник Пасхи. Накануне такой же запрет ввели в Москве. При этом, вчера вечером Смольный ответил, что не планирует закрывать кладбища.

Фото: Piter.TV