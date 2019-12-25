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Жителей Выборгского района предупредили об участившихся случаях мошенничества
Сегодня, 10:37
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Жителей Выборгского района предупредили об участившихся случаях мошенничества

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Злоумышленники проникают в квартиры под видом дезинфекторов.

В Выборгском районе начали активно орудовать мошенники в защитных костюмах, предлагающие платно продезинфицировать квартиру от коронавирусной инфекции. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди. Об этом сообщила пресс-служба МО "Высоцкое городское поселение". 

Граждан призвали быть бдительными и помнить, что региональные Роспотребнадзор и Госжилнадзор не оказывают планиде услуги по санобработке помещений и не проводят поквартитрные рейды. Дезинфекторы работают только в общественных местах – например, на лестничных площадках, а также на придвородных территориях не менее двух раз в неделю. За противоэпидемические мероприятия отвечают Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет государственного жилищного надзора и контроля и Управления ветеринарии.

В случае появления у двери мошенников, необходимо позвонить в службу 112 и не пускать посторонних в помещение. 

Ранее мы рассказали о том, что комиссия обнаружила нелегально открытый магазин в Выборге.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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