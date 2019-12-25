Комиссия обнаружила нелегально открытый магазин в Выборге

Его работу приостановили на 10 дней.

В Выборгском районе продолжаются инспекции потребительского рынка на предмет соблюдения противоэпидемических норм. На этот раз комиссия вычислила и приостановила работу магазина теле-радио оборудования в Выборге, который должен быть закрыт на период распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Суд постановил закрыть торговую точку на 10 дней. В отношении владельца составлен административный протокол.

Напомним, что в состав городской комиссии входят представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка и сотрудники УМВД по Выборгскому району. В общей сложности они провели рейды на 130 торговых точках, выписали 15 предписаний и составили 4 административных штрафа за невыполнение санитарно-гигиенических норм.

Всего в Выборгском районе проверено более 500 объектов розничной торговли. По результатам рейдов составлено 67 предписаний.

Ранее мы рассказали о том, что Совет отцов Выборга продолжает искать детей, нарушающих изоляцию.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО