Совет отцов Выборга продолжает искать детей, нарушающих изоляцию

За прошедшую неделю патрули задержали на улице 21 ребенка без присмотра родителей.

В Выборгском районе продолжаются рейды представителей Совета отцов и УМВД на предмет проверки соблюдения самоизоляции несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, 11 и 12 апреля на улице было обнаружено 10 детей без сопровождения законных представителей. Из них 9 человек были направлены по домам, с их родителями провели профилактическую беседу. С родственниками одного из детей проверяющие связаться не смогли, ребенок был доставлен в УМВД для составления протокола на его законного представителя.

Всего в Выборгском районе с 3 по 12 апреля прошло 4 проверки соблюдения несовершеннолетними необходимых для борьбы с эпидемией мер. Всего режим самоизоляции нарушил 21 ребенок.

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Фото: Pixabay