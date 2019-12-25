Выборгский район участвует в акции #помогиучиться 

Передать свой гаджет нуждающимся может любой местный житель.

Представители Выборгского района обратилась к жителям и предприятиям с просьбой посодействовать нуждающимся школьникам в рамках региональной акции #помогиучиться. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, что акция стартовала в минувший понедельник, 6 апреля. Школы возобновили обучение в удалённом режиме, однако выяснилось, что технические возможности для этого есть не у всех учащихся. Так, по информации комитета образования Ленобласти, из 3500 школьников 178 тысяч не могут позволить себе технику, необходимую для образовательного процесса. В связи с этим, было принято решение собрать рабочие планшеты, ноутбуки и роутеры у граждан, которые готовы добровольно передать гаджеты в пользование детям.

Гаджеты должны соответствовать определенным требованиям: так, принимаются только планшеты с диагональю экрана 7 дюймов, разрешением 1024х600, видеокамерой, микрофоном и динамиком, зарядным устройством, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 1 Гб и внутренней памятью 8 Гб, ноутбуки с диагональю экрана 14 дюймов, разрешением 1280×800, 4-хядерным процессором 1,33Ghz, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 2048MB, внутренней памятью 32 ГБ, операционной системой Windows.

Акция продлится до 15 апреля. Жители Выборгского района могут обратиться с организационными вопросами о передаче техники по телефонам (81378) 271 61 и (921) 300 20 34. Звонки принимаются по будням с 9 утра 18 вечера.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО