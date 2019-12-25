Селезневский Дом культуры работает через социальную сеть

Дети могут поучаствовать в конкурсах и записаться на курсы в ВК-сообществе.

ДК поселка Селезнево проводит детские конкурсы, выставки и курсы в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МО "Селезневское сельское поселение".

Работа осуществляется через ВК-сообщество. На данный момент детям и их родителям предлагается принять участие в конкурсе рисунков и чтения стихов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, челленджах "12 дней спорта" и //Занимаюсьдома//, пройти онлайн-уроки Арт-терапии и выполнить развивающие задания. Также в группе можно найти мультфильмы и книги.

Кроме того, в скором времени ДК проведет виртуальные конкурсы к Пасхе и ко Дню Космонавтики.

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Фото: ВКонтакте / public185403211