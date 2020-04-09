Дворец творчества в Выборге предлагает ученикам вспомнить сказку "Репка" и станцевать под Little Big

Два флешмоба помогут развлечься, не выходя из дома.

Педагоги дворца творчества в Выборге предложили ученикам провести время самоизоляции с пользой. Коллектив придумал сразу два конкурса-флешмоба, условия которых были размещены в официальном ВК-сообществе учреждения.

Так, дети могут принять участие в "домашнем" конкурсе, вспомнив персонажей сказки "Теремок". Задача участников – выбрать любимого героя и перевоплотиться в него, используя любые подручные средства, а затем записать небольшой видеосюжет в образе. Полученный ролик нужно разместить в соцсетях с хэштегом & nbsp;#дворецкреативимвместе. Жюри выберет самые лучшие работы, из которых будет смонтирована полноценная сказка.

Кроме того, забавный кот предлагает подопечным дворца придумать и исполнить свой танец под новый трек Little Big "Uno". Для этого нужно записать короткий десятисекундный клип и выложить его с хэштегом #дворецтанцуйснами.

Участники двух конкурсов должны прислать работы до 15 апреля на почту dvoreckonkurs@mail.ru или на номер 8(953)168-88-07 в WhatsApp.

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Видео и фото: ВКонтакте / dvorec.libhost