Школа онлайн: как образовательные учреждения Выборгского района перешли на дистанционное обучение

На время карантина образовательные учреждения организуют учебный процесс в дистанционном формате с помощью онлайн-платформ.

Школы Выборгского района перешли на дистанционное обучение с 6 апреля. Педагоги заранее готовились к такому формату и в течение недели осваивали новые технологии.



С 6 апреля все школы Выборгского района приступили к реализации дистанционного обучения, которое позволяет организовать взаимодействие педагогов и обучающихся на расстоянии.

Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета Администрации Выборгского района



Учителя гимназии №11 продемонстрировали корреспонденту Piter.TV, как проходит взаимодействие преподавателей и учеников в дистанционном режиме.



Каждый ученик регистрируется в программе, проверяет микрофон и камеру. Учитель заранее предупреждает учеников в социальной сети. Ученики отчитываются о проделанной работе, отправляя домашние задания в общий чат, прикрепленный к электронному журналу.



Дети получают задания, которые мы составляем, используя образовательный ресурс Решу ЕГЭ. Это очень удобная платформа. Учитель заходит туда, регистрируется. Там выложено огромное количество материалов для составления домашних заданий, проверочных и контрольных работ. Учитель составляет такое задание, детям дает ссылку, они выполняют.

Лариса Канцибер, преподаватель обществознания и права в 10 и 11 классах



Данные ресурсы удобны как для ученика, так и для учителя. Ученик видит свои ошибки и пояснения к ним. А учитель имеет доступ к статистике, которая позволяет сделать вывод о том, где ученики допускают типичные ошибки и какой теме следует уделить больше внимания.



Для дистанционного обучения учителя используют Zoom и Skype. Урок длится не больше 30 минут. Расписание формируется в соответствии с учебным планом по каждому предмету. Это отражается в системе Дневник.ру.



Директор гимназии № 11 Наталья Моисеева перечислила основные платформы, которые использует школа. В их числе ЯКласс, Учи.ру, ЯндексУчебник, Российская электронная школа, Решу УГЭ, Решу ОГЭ. На этих платформах есть возможность выполнять практические задания, тесты, и получать обратную связь. Эти образовательные платформы содержат уже готовые сценарии уроков, но также они дают возможность учителю составить собственный урок на основании предложенных материалов.



Массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким. Электронные ресурсы дают сбои из-за большой нагрузки.



Первые 2 дня показали, что проблемы есть как у педагогов, так и у детей во взаимодействии. Возникла проблема технологическая в плане перегруженности платформ. Поэтому сейчас мы оперативно стараемся эти вопросы решать. Если не работают те или иные технологии, перестраиваемся и используем другие.

- Отмечает Хазипова



Несмотря на повсеместное распространение технологий, не все школьники могут учиться через Сеть. Многие ученики не имеют дома компьютерной техники и выхода в Интернет, с помощью которых нужно осваивать образовательную программу.



Сейчас мы проводим мониторинг необходимости обеспечения детей оборудованием. И возможно семьям, находящимся в трудной ситуации, поможем для того чтобы дети могли полноценно осваивать образовательную программу.

Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета Администрации выборгского района



Несмотря на то, что времени с момента окончания четверти прошло не так много, все участники учебного процесса испытывают нехватку живого общения. Но высокая посещаемость, практически стопроцентное выполнение домашнего задания – неоспоримые плюсы перехода на дистанционный формат, отмечают учителя.