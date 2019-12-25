В Ленобласти собирают планшеты для дистанционного обучения школьников

Помощь с гаджетами нужна 3500 ученикам.

В Ленинградской области стартует акция #помогиучиться. Любой местный житель или организация может предоставить свои планшеты, компьютеры и роутеры школьникам, которые не имеют возможности самостоятельно купить гаджет для дистанционных занятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным комитета образования Ленобласти, у 3500 из 178000 учащихся нет технических возможностей для удалённого обучения. Свой вклад в исправление ситуации уже внесли 2 компании – "Выборжец" и "Евроинвест". Они предоставили детям по 150 планшетов.

Акция продлится до 15 апреля. За сбор устройств отвечает областной комитет цифрового развития: он проведёт санитарную обработку и проверку устройств, а затем передаст их родителям школьников через органы социальной защиты и волонтерские организации.

Ранее мы сообщали о том, что уроки для школьников Ленобласти начнутся с 6 апреля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области