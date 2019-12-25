Уроки для школьников Ленобласти начнутся с 6 апреля

Дата не переносится несмотря на продление "президентских каникул".

Школьники Ленобласти по-прежнему готовятся приступить к дистанционному обучению с понедельника, 6 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

В связи с объявлением нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, школьникам продлили каникулы. Продление выходных до 30 апреля не отразилось на расписании занятий.

Напомним, что в связи с эпидемией COVID-19 все государственные экзамены в школах были перенесены на июнь. Прием абитуриентов также откладывается на более позднее время.

Ранее мы рассказали о том, что более 35 тысяч школьников Ленобласти будут обеспечены сухпайком.

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