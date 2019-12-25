Более 35 тысяч школьников Ленобласти будут обеспечены сухпайком

Люди, ответственные за выдачу, должны будут пройти тест на выявление COVID-19.

С понедельника, 6 апреля, школы Ленинградской области начнут выдачу продуктовых наборов детям из семей льготных категорий. Об этом сообщил региональный комитет общего и профессионального образования.

Сухие пайки получат более 35 тысяч учащихся. Их выдадут за период с 30 марта и продолжат регулярно поставлять до окончания дистанционного обучения.

Кроме того, семьям младшеклассников планируют выдать по 0,2 литра молока или молочной продукции на каждый учебный день. На данный момент в 47-ом регионе молоком обеспечены 73 тысячи учеников с 1-4 классов.

Порядок получения продуктов определит каждая отдельная школа, оповестив родителей на официальном сайте или в социальной сети. При этом обязательными правилами для сотрудника, который займется выдачей, станут сдача теста на наличие коронавируса и использование средств личной защиты.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе построят новую школу на 825 мест.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области