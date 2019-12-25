Новую школу на 825 мест построят во Всеволожском районе

Ленобласть выделяет на нее 630,8 млн рублей.

Во Всеволожском районе планируется построить новую школу. Закупку, в рамках которой предполагается найти исполнителя работ, разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

На строительство этого учебного заведения выделяется порядка 630,8 миллионов рублей. Школа будет возведена в массиве "Янино-Восточный". Как ожидается, реализация проекта займет 18 месяцев. В здании будут расположены учебные блоки на 33 класса, физкультурно-оздоровительный комплекс актовый зал, столовая, библиотека.

Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика строительства принимаются до 9 апреля.

Как ранее сообщало Piter.tv, в Сосновом Бору построят новый детсад.

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