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Новый детский сад построят в Сосновом Бору
Сегодня, 15:39
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OlegLN

Новый детский сад построят в Сосновом Бору

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Затраты на проект – порядка 362 млн рублей.

В городе Сосновый Бор планируется построить новый детский сад. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

Из документации к ней следует, что стоимость проекта составляет почти 362 миллиона рублей. Сад будет рассчитан на 240 детей. Он будет представлять собой трехэтажное здание с бассейном. Завершить строительство намечено в конце октября 2022 года.

Заявки для участия в конкурсе на реализацию проекта принимаются до 2 апреля.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что в "Петергофе" начали тестировать фонтаны.

Фото: Pixabay.com 

 

Теги: детсад, ленобласть, сосновый бор, строительство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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