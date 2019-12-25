Новый детский сад построят в Сосновом Бору

В городе Сосновый Бор планируется построить новый детский сад. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленинградской области.
Из документации к ней следует, что стоимость проекта составляет почти 362 миллиона рублей. Сад будет рассчитан на 240 детей. Он будет представлять собой трехэтажное здание с бассейном. Завершить строительство намечено в конце октября 2022 года.
Заявки для участия в конкурсе на реализацию проекта принимаются до 2 апреля.
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Фото: Pixabay.com
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