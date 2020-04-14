В школах и детсадах Выборгского района продолжают выдавать сухой паек для детей

Продуктовые наборы льготным категориям граждан начали выдавать с 6 апреля

Школьники и воспитанники детских садов Выборгского района, которые с 6 апреля переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, могут получить компенсацию за бесплатные обеды сухими пайками.



Продуктовые наборы получают те дети, которые имеют право на льготное питание.

С 6 апреля и до окончания особого режима в образовательных организациях Выборгского района проводится выдача пищевых продуктов родителям, законным представителям обучающихся. Продовольственные наборы формируются в соответствии с рекомендациями Комитета общего и профессионального образования ЛО и управления Роспотребнадзора. Ольга Генералова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования школы № 37

Ранее продовольственные наборы выдавались многодетным и малообеспеченным семьям. Сейчас список расширился и теперь сухпаек могут получить и родители, которые потеряли работу или те, кому работодатель отказал в выплате заработной платы, сообщает Ольга Генералова.

Для получения продовольственного пайка родителям необходимо написать заявление с указанием причины сложившейся ситуации. Обращения можно направить через Whatsapp или по электронной почте. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений также проходит в дистанционном режиме.

По вопросу, как оформить получение продовольственного пайка, я лично даю все консультации. Разъясняю что является трудной жизненной ситуацией. Родители относятся с пониманием, пишут грамотные заявления, из которых мы определяем, что является трудной ситуацией.



Наталья Данилова, директор школы №37.

Работники образовательных учреждений стараются максимально полно донести информацию до родителей о правилах безопасности при получении пайка. Специальная инструкция размещена на сайте школы и на странице официальной группы ВКонтакте.



Те родители, которые получили продукты, не пересекаются с теми, кто только идет их получать. За этим процессом следят дежурные у здания школы. Работники образовательного учреждения также контролируют дистанцию между людьми – не менее 1,5 метра.

В нашей школе мы постарались продумать все детали для того, чтобы предотвратить массовое скопление родителей. Территориальные особенности нашей школы таковы, что ты можем разделить потоки людей.



Наталья Данилова, директор школы №37.

Также при получении пайка родителям, которые не имеют при себе средств защиты, выдаются одноразовые перчатки. Дверные ручки, проемы и столы дезинфицируются после каждого посетителя. Кроме того, все сотрудники, которые привлечены для выдачи пайка, прошли тест на коронавирус и имеют отрицательный результат, сообщает Наталья Данилова.



В состав набора входят продукты, которые имеют долгий срок хранения. Сухой паёк для воспитанников детского сада состоит из таких продуктов: крупа 0,9 кг (рис, греча); тушенка, 0,325 кг; макароны 0, 450 кг; сахар 0,9 кг; молоко 1 л. Данный набор составлен на 5 рабочих дней.

Продуктовый набор школьника состоит из риса, тушенки, гречки, сахара, овсяных или кукурузных хлопьев, макарон. Все ученики начальной школы получают молоко.



Выдача продовольственного пайка производится с 09:00 до 19:00. Для некоторых родителей есть резервное время, и они могут подойти вне графика. Чтобы получить паек, родители должны предъявить документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка или его копию.



В настоящий момент пищевые наборы получили более 230 детей льготной категории и 38 детей, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию после 30.03.2020 года.