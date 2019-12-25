Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры

Эксперты узнали, от чего люди готовы отказаться, чтобы продвинуться на работе.

Поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры. По данным сервиса Superjob, 28 процентов опрошенных в поколении Z могут меньше уделять внимание отдыху и развлечениям, еще 25 - меньше проводить времени с друзьями, а 24 процента - отложить время создания семьи и рождения ребенка. Представители поколения Y готовы ради профессионального роста и продвижения по службе переехать в другой населенный пункт (29 процентов). Однако позже заводить детей готовы только 12% респондентов.

Напомним, что к поколению Z эксперты относят людей, родившихся в период с 1997 по 2012 года. К поколению Y — с 1981-1996 года. В социальном опросе приняли участие по 500 представителе из каждого временного периода, а также 500 россиян, которые сделали руководящую карьеру.

Названы самые частые промахи россиян во время видеосвязи на удаленке.

Фото: Piter.tv