Четыре процента фирм считают допустимым четырёхдневный формат работы.

Почти половина россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос портала Superjob.

За введение четырёхдневной рабочей недели выступают 48% респондентов. При этом опрос показал, что четыре процента предприятий уже внедрили такую систему работы. Также известно, что 13% допускают применение четырёхдневной рабочей недели.

Отмечается, что во время пандемии каждая сотая компания ввела сокращённую рабочую неделю, однако потом вернула пятидневку. При этом четыре процента фирм считают допустимым четырёхдневный формат работы, однако девять будут против.

При этом 70% граждан, работающих пять дней в неделю, выразили уверенность в том, что успеют сделать весь нынешний объём работы за четыре дня.

Ранее у работающих пенсионеров появится возможность взять больничный лист на февраль.

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