У работающих пенсионеров появится возможность взять больничный лист на февраль

Возможность появится у тех пенсионеров, которых не перевели на удаленную работу.

Во вторник, 2 февраля, в региональном отделении Фонда социального страхования сообщили, что работающим пенсионерам старше 65 лет, которых не перевели на удаленную работу, разрешат оформить больничный лист на весь февраль и соблюдать самоизоляцию.

Для этого в Фонд руководство должно передать необходимые данные: лист нетрудоспособности откроют автоматически с 1 по 14, а затем с 15 по 28 февраля. Пособие будет рассчитано по общим правилам – получать получит выплату напрямую.

Также в ФСС отметили, что возможность оформить больничный лист для соблюдения карантина не коснется тех, кто занят в критически важных отраслях – это педагоги, врачи, сотрудники транспорта и торговли.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Фото: Pixabay