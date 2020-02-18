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У работающих пенсионеров появится возможность взять больничный лист на февраль
Сегодня, 19:58
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smirenny

У работающих пенсионеров появится возможность взять больничный лист на февраль

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Возможность появится у тех пенсионеров, которых не перевели на удаленную работу.

Во вторник, 2 февраля, в региональном отделении Фонда социального страхования сообщили, что работающим пенсионерам старше 65 лет, которых не перевели на удаленную работу, разрешат оформить больничный лист на весь февраль и соблюдать самоизоляцию. 

Для этого в Фонд руководство должно передать необходимые данные: лист нетрудоспособности откроют автоматически с 1 по 14, а затем с 15 по 28 февраля. Пособие будет рассчитано по общим правилам – получать получит выплату напрямую. 

Также в ФСС отметили, что возможность оформить больничный лист для соблюдения карантина не коснется тех, кто занят в критически важных отраслях – это педагоги, врачи, сотрудники транспорта и торговли.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: больничный лист на месяц, работающие пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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