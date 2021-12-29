Экономист рассказал о способе увеличить пенсию работающим пенсионерам

Для этого им придется уволиться и снова устроиться на работу.

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии, однако для этого им придется уволиться и устроиться на работу вновь. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Андрей Гиринский.

Эксперт напомнил, что фиксированную часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируется работающим пенсионерам с 2016 года.

Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать. Андрей Гиринский, доцент РУДН

Однако, подчеркнул эксперт, можно столкнуться с проблемой на практике, так как пенсионерам не так просто официально устроиться на работу.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры могут лишиться надбавок к пенсии из-за нелегальной сдачи жилья в аренду. Эксперты напоминают, собственники, которые сдают жилье и получают от этого доход, должны платить налоги. В противном случае нарушителю могут начислить пени и штраф в размере более 20 процентов от суммы неуплаченного налога, а также привлечь его к административной ответственности.

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