Россиянам напомнили о получении проиндексированной социальной пенсии с 1 апреля

Татьяна Подольская сообщила о статистике Соцфонда России по среднему размеру соцпенсии в стране.

Россияне получат проиндексированную социальную пенсию с 1 апреля, а ее средний размер составит 16 569 рублей. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Она уточнила, что такое повышение затронет около 4,3 миллиона человек по всей стране.

Если ориентироваться на данные Социального фонда России, согласно которым средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля, то после проведения индексации с 1 апреля 2026 года этот показатель увеличится и в среднем достигнет примерно 16 569,06 рубля. Татьяна Подольская, эксперт Президентской академии

Известно, что фактический размер выплаты в каждом конкретном случае может различаться. Показатель будет зависеть от вида социальной пенсии. Речь идет о выплатах по инвалидности, по случаю потери кормильца или социальной пенсии по старости для граждан, которые не набрали необходимый профессиональный стаж для назначения им страховой пенсии. Также на сумму могут влиять региональные доплаты, действующие на территории коэффициенты и прочие предусмотренные федеральным законодательством надбавки.

