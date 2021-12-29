Эксперт рассказал, как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля

В ПФР при расчете пенсии учитывают число накопленных баллов.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша рассказал "Российской газете", как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля 2022 года.

По словам эксперта, страховая пенсия состоит из числа пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Так, у россиян после 80 лет с 1 февраля фиксированная выплата увеличивается в два раза. Учитывают в ПФР при расчете пенсии и число накопленных баллов. Один такой балл равняется 107,36 рубля. На сайте "Госуслуг" можно получить выписку о состоянии лицевого счета. Сделать это можно и в МФЦ.

Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

Ранее экономист заявил, что пенсионерам компенсируют недополученные из-за инфляции средства.

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