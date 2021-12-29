Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей в месяц

Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составляет почти 19 тысяч рублей и 14 тысяч рублей у работающих пенсионеров.

Минтруд подсчитал, сколько получают работающие пенсионеры. Их доход в среднем составляет 66 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В совокупном доходе учитывали заработную плату и размер страховой пенсии. По подсчетам министерства, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составляет почти 19 тысяч рублей. При этом, средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

В декабре 2021 года российские пенсионеры получали 15 842 рубля. Такие данные предоставил Росстат. Реальные пенсии с учетом инфляции сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года.

Ранее мы сообщили, что экономист рассказал о способе увеличить пенсию работающим пенсионерам.

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