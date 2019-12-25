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Названы самые частые промахи россиян во время видеосвязи на удаленке
Сегодня, 10:24
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Alena_Zinovieva

Названы самые частые промахи россиян во время видеосвязи на удаленке

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В их числе пижама и нецензурная брань.

Эксперты портала Superjob провели опрос и выявили самые распространенные ошибки россиян, общающихся по видеосвязи на удаленке.

Как оказалось, чаще всего сотрудники компаний в онлайн-эфире произносят матерные слова. Кроме того, многие сидят в пижаме, забывая надеть офисный лук, путают имена коллег и не могут наладить работу техники.

Интересно, что с мужчинами подобные проколы случаются чаще, чем с женщинами. О досадных ошибках во время видеоконференции признавались чаще опрошенные в возрасте до 34 лет.

Ранее мы писали, что число обратившихся к медикам петербуржцев с КОВИД выросло за неделю на 189%.

Фото: pixabay.com

Теги: superjob, опрос, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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