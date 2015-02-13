Число обратившихся к медикам петербуржцев с КОВИД выросло за неделю на 189%

В Петербурге наблюдается резкий рост числа пациентов с КОВИД, которые обратились за медицинской помощью. Об этом свидетельствуют данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
За неделю число обратившихся к врачам петербуржцев выросло на 189%. Если 23 февраля их было 528 человек, то 2 марта – 1642.
Кроме того, в городе растет число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями. За неделю этот показатель увеличился на 2,26%.
Ранее в ВОЗ усомнились, что человечество справится с КОВИД к концу года.
Фото: pixabay.com
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