Число обратившихся к медикам петербуржцев с КОВИД выросло за неделю на 189%

Если 23 февраля к врачам обратились 528 пациентов, то 2 марта – 1642.

В Петербурге наблюдается резкий рост числа пациентов с КОВИД, которые обратились за медицинской помощью. Об этом свидетельствуют данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За неделю число обратившихся к врачам петербуржцев выросло на 189%. Если 23 февраля их было 528 человек, то 2 марта – 1642.

Кроме того, в городе растет число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями. За неделю этот показатель увеличился на 2,26%.

Ранее в ВОЗ усомнились, что человечество справится с КОВИД к концу года.

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