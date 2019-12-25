В ВОЗ усомнились, что человечество справится с КОВИД к концу года

Однако к этому времени удастся сократить число госпитализаций, смертей и тяжелого течения болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По словам специалиста, вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Поэтому в ВОЗ рассчитывают, что к концу года удастся сократить число госпитализаций, смертей и тяжелого течения болезни.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире зафиксировали более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее число новых больных было менее 2,5 млн.

Ранее мы писали, что третью волну коронавируса ожидают осенью.

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