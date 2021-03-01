Третью волну коронавируса ожидают осенью

Об очередной волне вируса заявила специалист городского координационного организационно-методического отдела МИАЦ.

В понедельник, 1 марта, заведующий Городским координационным организационно-методическим отделом Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), главный внештатный эпидемиолог Петербурга Мария Дарьина в разговоре с изданием "Петербургский дневник" прокомментировала особенности эпидемического процесса.

Специалист отметила, что интенсивность эпидпроцесса напрямую зависит не только от свойств возбудителя, но и от количества людей, которые являются восприимчивыми к инфекции. Сейчас врачи отмечают снижение заболеваемости, однако если ослаблять антиковидные меры, это приведет к новой вспышке. Предполагается, что третья волна коронавируса все равно наступит и, вероятно, это будет осенью. Также Дарьина уточнила, что вакцинация может сделать новую волну вспышки менее опасной, чем предыдущие.

Ранее мы писали, что к плановой работе вернулись еще 650 коек, перепрофилированных под COVID-19.

Фото: Piter.TV