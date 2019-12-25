К плановой работе вернулись еще 650 коек, перепрофилированных под COVID-19

Некоторые стационары возвращаются к плановой работе и в другом крыле здания принимают больных коронавирусом.

Количество инфекционных коек для приема больных коронавирусом снизилось до 6944. Из них свободны 21,7%. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Для приема по профилю вернули 178 коек больницы Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, 194 койки Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова, 281 койку Александровской больницы. В последних двух также сохранились места для приема больных коронавирусом.

На данный момент помощь пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают 17 стационаров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском Комздраве выступили против аргументов "антипрививочников".

Фото: Piter.TV