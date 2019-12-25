Глава комитета отметил, что вопросы эффективности вакцины от коронавируса не стоит обсуждать всерьез.

В петербургском Комздраве выступили против аргументов "антипрививочников", не желающих прививаться вакциной от коронавируса. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Лисовец отметил, что не стоит обсуждать всерьез аргументы таких людей и призвал горожан вакцинироваться. Городское правительство открыло 129 пунктов вакцинации, работают выездные бригады и пункты вакцинации в торговых центрах.

Решающую роль для остановки эпидемии сегодня играет массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Правительством города сделано все, чтобы запись на прививку стала удобной и доступной для всех. Работают 129 пунктов вакцинации, а также 13 выездных бригад. В выходные и вечернее время можно сделать прививку в торговых центрах, где организация вакцинации соответствует всем требованиям и ничем не уступает вакцинации в поликлиниках. Аргументы "антипрививочников" о том, что наша вакцина может привести к серьезным последствиям для здоровья в будущем, каким-то образом "внедряется в геном человека" или неэффективна против циркулирующих штаммов инфекции, вряд ли стоит обсуждать всерьез. Дмитрий Лисовец

Ранее мы сообщали, что ещё 4 стационара в Петербурге вернутся к плановой работе после приема пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.tv