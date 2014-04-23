Это будет сделано уже с 1 марта.

Еще 4 стационара в Петербурге вернутся к плановой работе после приема пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что полностью или частично прекратят прием больных в коронавирусом в Александровской больнице, в центре имени Алмазова, в университетах имени Мечникова и Павлова.

С 1 марта ряд стационаров полностью или частично прекращают прием больных с COVID-19. В Александровской больнице начинает работу 281 койка для приема экстренных и плановых больных. Также выходят из ковида: ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12 (150 коек); ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" Минздрава России (178 коек) и ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России (194 койки). Дмитрий Лисовец

До этого к плановому приему больных вернулись городская больница №2, №33 в Колпино, а также больница Святителя Луки и больница имени Кащенко.

Фото: Piter.tv