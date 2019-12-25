В Петербурге обновляют подъезды к медучреждениям

Ремонт дорожного полотна уже завершен на Будапештской, Бестужевской улицах, проспекте Медиков.

В Петербурге в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляют подъезды к медучреждениям: больницам, поликлиникам и медицинским центрам. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Ремонт дорожного полотна уже завершен на Будапештской, Бестужевской улицах, проспекте Медиков. Эти магистрали ведут к НИИ имени И. И. Джанелидзе, Федеральному научно-образовательному центру медико- социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта, Научно-исследовательскому институту гриппа им. Смородинцева, Детскому научно-клиническому центру инфекционных болезней, Институту экспериментальной медицины и Институту мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, а также городским поликлиникам. Учитывая социальную значимость этих дорог, ремонт завершили досрочно.

Сейчас специалисты приводят в нормативное состояние участок набережной Макарова от Биржевой площади до набережной реки Смоленки. Дорога проходит рядом с Детской городской больницей Святой Марии Магдалины.

Также в 2024 году будет обновлен участок Лиговского проспекта протяженностью 2,5 км. Работы пройдут от улицы Некрасова до набережной Обводного канала. Здесь расположены сразу несколько медицинских организаций: Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса, Детская больница принца Ольденбургского, Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

Дорожники не только приводят к нормативу проезжую часть и тротуары, но и обустраивают удобные и комфортные подходы, предназначенные для пожилых людей, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году в городе на Неве дорожники планируют отремонтировать 170 километров улично-дорожной сети города, из них в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – около 100 км. Более 600 километров уличной дорожной сети отремонтировали в Петербурге за последние 5 лет.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)