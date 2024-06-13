Более 600 километров уличной дорожной сети отремонтировали в Петербурге за последние 5 лет

Об этом на интерактивной выставке "Мой Петербург" рассказали представители КРТИ.

Более 600 километров уличной дорожной сети отремонтировали в Санкт-Петербурге за последние 5 лет. В ближайшие годы темпы работ будут только нарастать – об этом на интерактивной выставке "Мой Петербург" рассказали представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В 2021 году Санкт-Петербург присоединился к национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Он подразумевает софинансирование для реализации адресных программ, ремонта дорог и строительства новых объектов. Благодаря финансовой поддержке федерального центра, в Санкт-Петербурге уже в 2023 году приведено в нормативное состояние до 85 процентов, хотя планировалось 81 процент уличной дорожной сети и городской агломерации. Данное поручение было нашим президентом дано, и нам удалось его выполнить на год раньше запланированного срока. Дмитрий Галкаев, врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Не только ремонт, но и строительство новых дорог! На 2024 год в планах у комитета запуск движения по 13 объектам общей протяженностью 22 километра. Рекордный показатель для Санкт-Петербурга в XXI веке.

Уже завершено строительство нового моста через речку Черная в створе Сердобольской улицы. Он обеспечил связь с жилищным комплексом на Ушаковской набережной. И буквально на днях открывается рабочее движение по реконструкции Колпинского шоссе, в которое долгое время был затруднен въезд, в связи с ограниченной пропускной способностью. Евгений Варов, директор СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства

Посетители экспозиции услышали лекцию об истории мостов, более того – увидели макет одной из знаковых достопримечательностей – Дворцового моста. Также они пообщались с людьми, которые знают каждую переправу города как свои 5 пальцев.

На сегодняшний день в "Мостотресте" на техническом содержании находятся 450 мостов, из которых 250 мостов – это памятники культуры, объекты культурного наследия и 18 разводных мостов. Мы все знаем, что разводные мосты Санкт-Петербурга – это один из символов, в частности Дворцовый мост, который мы с вами в настоящее время лицезреем. Всеслав Воронин, директор СПб ГБУ "Мостотрест"

О новых технологиях в дорожно-строительной сфере гостям выставки рассказали крупнейшие подрядчики и производители материалов. Желающие могли потрогать гранит для благоустройства набережных и площадей Петербурга, а также узнать о технологии производства цветного асфальта.

Есть и цветные асфальтобетонные смеси, и ароматические, чтобы не пахло, и новый вариант холодного асфальта для ямочного ремонта, водоотверждаемая ремонтная смесь, теплые асфальтобетонные смеси сейчас активно применяются – это более экологический вариант для асфальтобетонных смесей и для дорожно-строительных работ. Ольга Бакалюк, директор по развитию АО "АБЗ-1"

Главная особенность выставки – полностью интерактивный формат. Петербуржцы высоко оценили наглядность и техническое оснащение экспозиции.

Она несколько необычна тем, что можно ходить, все нажимать, трогать, чуть ли не заставляют – вот можете потрогать, можете нажать. Обычно же как в музее бабушка такая… Не пущать, не трогать! А тут девушка молодая – пожалуйста, смотрите, берите, трогайте. Вот это необычно. И о Петербурге очень много всего интересного, что можно здесь познать. Сергей Матвеев, ветеран СПб ГБУ "Мостотрест"

Я вообще много лет работаю в системе образования. Не хватало времени прийти сюда с моими студентами на экскурсию. И вот сегодня такой момент у нас получился. Я с группой пришла, очень довольна, очень счастлива, что я посмотрела, мне очень понравилось. Ну, просто супер! Светлана Аминова, посетительница выставки

На этом интерактивные приключения петербуржцев не закончатся: выставка "Мой Петербург", созданная по предложению губернатора Александра Беглова, продлится до 1 октября. Вход – бесплатный.

Фото и видео: КРТИ