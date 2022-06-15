Представители "Талибана"* прибыли в Петербург на ПМЭФ

В этом году форум проходит под лозунгом "Новый мир – новые возможности".

В среду, 15 июня, представители правительства движения "Талибан"* прибыли на Петербургский международный экономический форум, передают "РИА Новости".

На ПМЭФ-22 приехали замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.

В этом году форум проходит под лозунгом "Новый мир – новые возможности".

Напомним, что сегодня в Северной столице стартовал ПМЭФ-2022. Деловая программа ПМЭФ будет посвящена четырем направлениям: глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. Страна-гость в этом году Египет. На площади 1600 кв. метров Петербург презентует свои проекты в сфере туризма, транспорта, образования, инновационного развития, энергетики, городских сервисов. Ключевой темой экспозиции станет: "Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее".

Ранее робот "Дуняша" готовит кофе для участников и гостей ПМЭФ. За час "Дуняша" способна приготовить 100 порций напитков.

Видео: РИА Новости

*"Талибан" – организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации с 2003 года.