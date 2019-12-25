Робот "Дуняша" готовит кофе для участников и гостей ПМЭФ

За час "Дуняша" способна приготовить 100 порций напитков.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заметили кибер-кафе "Дуняша". Робот может угостить участников и гостей форума кофе, мороженым и десертом.

Роботизированный комплекс был создан российскими компаниями Promobot и "Робин Гуд Роботикс". Первое кибер-кафе с кассиром открылось в Перми 1 мая этого года. Очаровательная Дуняша может не только приготовить напитки, но и предложить сделать селфи или видео. За час робот способен сделать 36 порций кофе, 50 порций мороженого и 100 порций напитков.

Напомним, форум стартовал 15 июня. Сегодня начнут работать тематические площадки "Арктика – территория диалога", "Территория инноваций", "Социальная платформа Фонда Росконгресс", "Устойчивое будущее", Пространство "Здоровое общество" и стенды.

Фото: скрин из видео Promobot Россия / Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta)