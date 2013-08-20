  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Северной столице стартует ПМЭФ-2022
Сегодня, 10:18
83
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Северной столице стартует ПМЭФ-2022

0 0

Ключевой темой экспозиции Санкт-Петербурга станет "Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее".

В Петербурге 15 июня стартовал Международный экономический форум. Юбилейный 25-й форум проходит под лозунгом "Новый мир — новые возможности". 

Деловая программа ПМЭФ будет посвящена четырем направлениям: глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. Страна-гость в этом году Египет. 

На площади 1600 кв. метров Петербург презентует свои проекты в сфере туризма, транспорта, образования, инновационного развития, энергетики, городских сервисов. Ключевой темой экспозиции станет: "Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее". 

Соглашения будут подписывать 16 и 17 июня. Смольный планирует подписать на форуме более 40 соглашений по направлениям: судостроение, наука, машиностроение, медицина, туризм и другим. Форум завершится 18 июня.

Приезд Владимира Путина в Северную столицу запланирован на 17 июня. В этот день на ПМЭФ традиционно проходит пленарное заседание. Пресс-секретарь президента пообещал "чрезвычайно важную" речь. 

Фото: Telegram / Алексей Корабельников

Теги: бизнес, пмэф, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии