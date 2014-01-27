Песков анонсировал "чрезвычайно важную" речь Владимира Путина на ПМЭФ

По планам, президент России должен выступить на пленарном заседании форума 17 июня.

Пресс-секретарь президента России подтвердил планы Владимира Путина по участию в Петербургском международном экономическом форуме. Дмитрий Песков пообщался с журналистами из ТАСС и анонсировал "чрезвычайно важную" речь руководителя страны. Уже известно, чем она будет посвящена - спич коснётся, в том числе, назревающего мирового кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной. Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Приезд Владимира Путина в Северную столицу запланирован на 17 июня. В этот день на ПМЭФ традиционно проходит пленарное заседание. Как правило, речь президента становится центральным событием этого дня. Как правило, выступление сопровождается не только экономической информацией, но и громкими политическими заявлениями главы государства.

Фото: Piter.TV