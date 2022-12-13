В Белом доме затронули вопрос победы во Второй мировой войне.

Вторая мировая война закончилась победой США и их международных союзников над фашизмом.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене

На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее российский посол в столице США Анатолий Антонов заявил общественности о том, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль в достижении победы. По мнению дипломата, власти страны фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашистов.

Белый дом: помощь США доказывает, что утечка в Пентагоне не осложнила отношения с Украиной.

Фото и видео: YouTube / Fox News