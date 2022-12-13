Белый дом: помощь США доказывает, что утечка в Пентагоне не осложнила отношения с Украиной

Карин Жан-Пьер рассказала о поддержке Киева и ВСУ.

Дальнейшее выделение американскими властями военной помощи Вооруженным силам Украины свидетельствует о том, что утечка секретных документов Пентагона не оказала негативного влияния на отношения между Вашингтоном и Киевом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о возможном осложнении контактов между двумя странами.

Мы четко давали понять, что будем поддерживать Украину, пока она защищает свою территорию <...>. Так будет продолжаться и дальше. Я уточню, когда в последний раз мы связывались с президентом Зеленским. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Карин Жан-Пьер оценила недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не получала информацию от Белого дома или Пентагона по поводу утечки секретной информации или документов. В интервью журналистам издания The Washington Post политик указал на то, что утечка документов невыгодна как для ВСУ, так и для "репутации США".

США не поощряют Украину наносить удары по России, утверждают в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television