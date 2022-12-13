США не поощряют Украину наносить удары по России, утверждают в Белом доме

Карин Жан-Пьер оценила атаку украинских дронов на Кремль.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не поощряет Вооруженные силы Украины и киевский режим наносить удары по территории России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопросы СМИ о возможной атаке украинских дронов на Кремль.

С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы говорили об этом ясно. Но я бы не хотела спекулировать о достоверности этих сообщений. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что пресс-служба российской администрации публично заявила о том, что в ночь на среду 3 мая киевским режимом совершена попытка нанесения удара беспилотником по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина. В результате удалось вывести из строя два аппарата противника. В Кремле заметили, что после атаки БПЛА нет материального ущерба или пострадавших.

В США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television