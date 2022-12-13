В США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи

Карин Жан-Пьер рассказала о выделении очередной поддержки киевскому режиму.

Американская администрация при президенте Джо Байдене объявит в среду о выделении дополнительного пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины, в который войдут в том числе боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пакет, о котором позднее сегодня объявят Госдепартамент и министерство обороны, включает боеприпасы для предоставленных нами HIMARS, которые Украина эффективно использует, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц, артиллерийские, минометные снаряды и средства противотанковой обороны. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила прессе, что речь идет о 37-е обращении к особым полномочиям президента США, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса США в ответ на чрезвычайную ситуацию.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television