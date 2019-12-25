Предприниматели попросили власти Петербурга перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите

Пиотровский добавил, что при составлении будущей редакции 121 постановления попробуют учесть пожелания предпринимателей.

В понедельник, 13 декабря, петербургские представители бизнеса обратились к властям города с просьбой отсрочить введение обязательной проверки QR-кодов при посещении ресторанов и ТРК.

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram, никаких определенных решений по этому вопросу не принято. Предприниматели только готовят свои предложения. Он добавил, что при составлении будущей редакции 121 постановления попробуют учесть их пожелания.

Рестораторы Петербурга поддержали отсрочку введения QR-кодов. Теперь QR-кода планируют ввести с 27 декабря. Предприниматели надеются, что власти ещё раз сдвинут эту дату.

Ранее мы сообщали, что в Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в письме губернатору Петербурга негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании "задним числом". Добавим, что стало известно, кто из петербургских депутатов проголосовал за введение QR-кодов в общественных местах. Законопроект не поддержали 13 депутатов.

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