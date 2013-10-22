В Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в письме губернатору Петербурга негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании "задним числом".

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в письме губернатору Петербурга негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании "задним числом". Об этом в среду, 8 декабря, сообщает "Фонтанка".

Башкетова считает, что это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости, а также является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ранее стало известно, кто из петербургских депутатов проголосовал за введение QR-кодов в общественных местах. Законопроект не поддержали 13 депутатов.

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