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В Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом
Сегодня, 21:19
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В Смольном могут перестать выдавать коды неофициально переболевшим коронавирусом

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Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в письме губернатору Петербурга негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании "задним числом".

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в письме губернатору Петербурга негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании "задним числом". Об этом в среду, 8 декабря, сообщает "Фонтанка". 

Башкетова считает, что это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости, а также является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ранее стало известно, кто из петербургских депутатов проголосовал за введение QR-кодов в общественных местах. Законопроект не поддержали 13 депутатов.

Фото: pexels

Теги: бешкетова, коды, сертификаты, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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