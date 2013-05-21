Стало известно, кто из петербургских депутатов проголосовал за введение QR-кодов в общественных местах

Законопроект не поддержали 13 депутатов.

Законодательное собрание Петербурга большинством голосов поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. 13 депутатов были против. Решение было принято на пленарном заседании 8 декабря.

Глава комитета по законодательству ЗакСа, единоросс Всеволод Беликов сказал о том, что законопроект укладываются в требования Конституции. По его словам, в Европе никто не считает, что QR-коды нарушают права человека. Член ЛДПР Павел Иткин высказал позицию, что необходимо в рамках Комиссии по социальной политике проработать вопрос по спорным ситуациям, в том числе касающихся и иностранных вакцин, и антител. При этом партия ЛДПР, в том числе на федеральном уровне, поддерживает инициативу, так как "систему должна облегчить людям жизнь в период пандемии".

"Яблочник" Борис Вишневский сказал о том, что он выступает за вакцинацию и использование средств индивидуальной защиты, однако предлагаемый законопроект вводит новые ограничения и запреты. Депутат опубликовал данные по тому, кто проголосовал "за" и "против" инициативы. Поименное голосование дает возможность получить эту информацию.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

- либо QR-кода о прививке;

- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

- либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Региональные власти сами будут решать, где вводить требование.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб, Борис Вишневский