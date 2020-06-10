С конца мая собака ждет хозяина, который пропал в реке Янцзы.

Преданный пес днями ждал возвращения погибшего хозяина и довел людей до слез. Ролик с собакой опубликовали журналисты из Daily Mail. В течение долгого времени домашний питомец жил на мосту, проходящем над рекой Янцзы в городе Ухань. Днем 5 июня местный житель по фамилии Сюй предпринял попытку забрать животное домой. Однако собака убежала от нового владельца. Тогда китаец рассказал о собаке в интернете. Его публикацию заметил глава Общества по защите животных в Ухане Ду Фань. Он выяснил, что бывший владелец пса мог совершить прыжок в воду, после чего о его местонахождении не было известно.

Было темно. Сложно что-то разглядеть. На записи человек прыгнул с моста Ду Фань, глава Общества по защите животных в Ухане

Эксперт пояснил, что питомец вместе с хозяином пришли на мост еще 30 мая. Сейчас волонтеры пытаются выследить собаку, чтобы помочь животному.

Мы все еще надеемся найти нового хозяина для этого пса.Нам кажется ужасной несправедливостью, что такая преданная собака осталась на улице добровольцы Уханя

Сейчас ролик с преданным псом набрал большое количество просмотров. Пользователи Сети отметили, что это видео доводит их до слез.

Умерла собака, которую прозвали петербургской "Хатико".

Видео: dailymail.co.uk