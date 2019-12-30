Собачка сильно заболела, спасти её не удалось.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в городе на Неве умерла собака, которую прозвали петербургской "Хатико". Об этом сообщается на странице поиска её хозяина в социальной сети "ВКонтакте".

По словам волонтеров, собака потеряла аппетит. Предполагается, что петербургская "Хатико" съела пакет или отравилась каким-то веществом. Животное поместили в клинику, подключили к аппаратам. Однако спасти её не смогли.

"Мы не смогли помочь Кире. Она ушла. Сама. Заключение будет в понедельник или вторник. Спасибо всем, кто искренне переживал за неё", —сказано в сообщении.

Напомним, что собаку породы западно-сибирская лайка назвали Кира. Животное долгое время каталась на электричках в поисках хозяина по направлению Гатчина-Санкт-Петербург. Её замечали на улицах Горелово и Красного Села, а также возле станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

Ранее мы сообщали о том, что воронежский "Хатико" ждет своего хозяина у больницы.

Фото:Помогите собаке-путешественнице вернуться домой/вк