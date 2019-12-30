В понедельник, 20 января, стало известно о том, что в городе на Неве умерла собака, которую прозвали петербургской "Хатико". Об этом сообщается на странице поиска её хозяина в социальной сети "ВКонтакте".
По словам волонтеров, собака потеряла аппетит. Предполагается, что петербургская "Хатико" съела пакет или отравилась каким-то веществом. Животное поместили в клинику, подключили к аппаратам. Однако спасти её не смогли.
"Мы не смогли помочь Кире. Она ушла. Сама. Заключение будет в понедельник или вторник. Спасибо всем, кто искренне переживал за неё",
—сказано в сообщении.
Напомним, что собаку породы западно-сибирская лайка назвали Кира. Животное долгое время каталась на электричках в поисках хозяина по направлению Гатчина-Санкт-Петербург. Её замечали на улицах Горелово и Красного Села, а также возле станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".
Ранее мы сообщали о том, что воронежский "Хатико" ждет своего хозяина у больницы.
Фото:Помогите собаке-путешественнице вернуться домой/вк
Обсуждение ( 0 )