Православные христиане отмечают Пасху. Празднование изменяет пандемия коронавируса

Воскресение Христово отметили праздничной службой в Храме Христа Спасителя в Москве и других церквях по всему миру.

Православные христиане 19 апреля 2020 года отмечают светлый праздник Воскресения Христова – Пасхи. Накануне вечером в столице состоялось праздничное богослужение, которое в Москве провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В этом году из-за пандемии коронавируса в большинстве российских городов, как и в столице, служба на Пасху прошла без прихожан, однако состоялся традиционный крестный ход на открытом воздухе.

С понедельника все православные храмы Москвы, Подмосковья, Петербурга и большинстве регионов России закрыты на время богослужений для прихожан согласно предписаниям "санитарных" представителей власти.

Ранее мы сообщали о том, что из Иерусалима в Москву прибыла частица Благодатного огня, который сошел к верующим. Масштабное мероприятие впервые за долгое время проводилось без участия паломников из-за пандемии коронавируса.

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