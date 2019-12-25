В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Самолет приземлился в аэропорту "Внуково".

Вечером в субботу, 18 апреля, в Москву прибыл спецборт с Благодатным огнем. Как сообщили РИА "Новости" в Фонде Андрея Первозванного, теперь огонь доставят из аэропорта "Внуково" в другую часть столицы.

Ранее мы сообщали о том, что кортеж доставит огонь в храм Христа Спасителя в Москве к пасхальному богослужению, которое пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет разрешена после отмены режима самоизоляции.

Впервые за долгое время торжественная церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла без паломников из-за коронавируса.

Фото: Pixabay