  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Сегодня, 21:46
73
fvbykov

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

0 0

Самолет приземлился в аэропорту "Внуково".

Вечером в субботу, 18 апреля, в Москву прибыл спецборт с Благодатным огнем. Как сообщили РИА "Новости" в Фонде Андрея Первозванного, теперь огонь доставят из аэропорта "Внуково" в другую часть столицы.

Ранее мы сообщали о том, что кортеж доставит огонь в храм Христа Спасителя в Москве к пасхальному богослужению, которое пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет разрешена после отмены режима самоизоляции.

Впервые за долгое время торжественная церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла без паломников из-за коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: благодатный огонь, иерусалим, пасха
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии