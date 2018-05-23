В ближайшее время частица огня появится в Москве.

Днем в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – предвестник Пасхи. Каждый год за таинством в Великую субботу Страстной недели наблюдают тысячи паломников со всего мира. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей.

Теперь частицу огня в Россию доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, а сам кортеж доставит его в храм Христа Спасителя в Москве к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет разрешена после отмены режима самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что 19 апреля православные христиане отмечают Воскресение Христово. В этот день многие хозяйки хотят украсить свой праздничный стол красивыми и необычными яйцами. Piter.TV рассказывает о пяти способах покраски яиц в домашних условиях.

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